شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شحنات دوائية لمستشفى بتعز.. ومستلزمات طبية للمكلا.. ودعم غذائي لمحافظات يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان، تعز، الحديدة، المكلا، رانجبور)

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مستلزمات طبية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا بحضرموت تحتوي على مجموعة من الأجهزة من ضمنها جهاز دعم عضلة القلب (IABP).

وقدم وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي، الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدته مؤسسة أمراض القلب الخيرية ودعمه القطاع الطبي في اليمن عموماً.

وأكد رئيس المؤسسة محمد باشعيب أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للمؤسسة، إضافة إلى إقامة عدد من المخيمات الطبية والعلاجية لجراحة وقسطرة قلب الكبار والأطفال والتي أجريت خلالها المئات من عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية.

من ناحية أخرى، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (السبت)، مستشفى الثورة العام في تعز قافلة دوائية مكونة من 5 شحنات تحتوي على محاليل ومسلتزمات الغسيل الكلوي، بحضور وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتورة إيلان عبدالحق.

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وشكرت الدكتورة إيلان مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده ودعمه غير المحدود لمحافظة تعز.

وفي الخوخة، أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استعداداته لتدشين مراكز للغسيل الكلوي في المديرية بمحافظة الحديدة.

وفي محافظات عدن والبيضاء ومأرب، جرى أمس الأول توزيع 3.900 كرتون من التمور بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استفاد منها 18.900 فرد.

وجرى توزيع 1.500 كرتون تمور في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء شملت 4.230 فرداً، وتوزيع 1.100 كرتون في مديرية كريتر بمحافظة عدن شملت 6.600 فرد، وتوزيع 1.300 كرتون تمور في مأرب شملت 7.800 فرد.