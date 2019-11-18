شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تستغني عن التجربة السويدية.. 60 مليون ريال توفير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين قرر إنهاء الاستفادة من التجربة السويدية، التي كانت أولى التجارب الدولية لجامعة الباحة، إذ تم فسخ العقد بين الجامعة ونظيرتها أوبسالا السويدية المبرم منذ نحو 5 سنوات (2014)، ما يوفر لجامعة الباحة نحو 60 مليون ريال.

وسبق أن فاخرت جامعة الباحة بذلك العقد، باعتباره أول عمل تعاوني دولي للجامعة، في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، للاستفادة من الخبرات السويدية في مجالات متعددة لتطوير خطة الدراسية وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وعزت المصادر فسخ العقد إلى عدم التزام الجامعة السويدية ببنود عقد الخدمات لتنفيذ برامج ماجستير مشتركة في العلوم الأساسية (الفيزياء والكيمياء والرياضيات والحاسب الآلي والأحياء) والمخصص له مئات الملايين.

وقالت المصادر إن الجامعة السويدية حاولت استيفاء مبالغ مترتبة على بنود العقد، الذي وقعته مع الإدارة السابقة لجامعة الباحة، إلا أن المدير الحالي فنّد جميع حيثيات العقد بأدلة من الواقع الميداني للجامعة وبرامجها، معلنا إنهاء العقد مع الجامعة السويدية والاعتماد على المبادرات الذاتية للجامعة الناشئة.