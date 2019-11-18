شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يقتل زميله طعناً بمشاجرة في شرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرورة)

قتل طالب في المرحلة المتوسطة زميله طعناً عقب مشاجرة بينهما في فناء مدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة في شرورة، أمس (الأحد)، وأوضح المتحدث باسم إدارة تعليم شرورة سالم الصيعري أن المتوفى نقل إلى المستشفى مباشرة فوافته المنية هناك، مضيفاً «في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق التي باشرت أعمالها، إذ وجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية».

وأعربت الإدارة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارة وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.