شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تتدخل لإيقاف معاناة متقاعد صحة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" أن هيئة حقوق الإنسان دخلت على خط معاناة المواطن المتقاعد من صحة الطائف عبدالعزيز الثبيتي، الذي لا تزال جهته تحتجز رواتبه منذ 4 أعوام رغم صدور حكم قضائي قبل عام يلزمها بإحالة ملفه إلى مصلحة التقاعد لاستكمال إجراءات صرف رواتبه ومستحقاته المالية.

وجاء تحرك الهيئة بعد وجود خطر يهدد مستقبل بنات المواطن، إذ هجرن الجامعة لعدم وجود نفقة بسبب احتجاز «الصحة» رواتب والدهن، وتواجه اثنتان منهن خطر إخراجهما من الشقة السكنية التي تسكنان فيها. وكانت "الخليج 365" نشرت أمس (الأحد) مماطلة صحة الطائف في تنفيذ حكم قضائي بفك احتجاز رواتب الثبيتي.