شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يتفقد مشاريع البنية التحتية الرئيسية في العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

تفقد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في زيارة ميدانية أمس الأول (السبت)، مشاريع التطوير والبنية التحتية الرئيسية بمحافظة العلا، التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من مشاريع التنمية بالمحافظة، وفق رؤية المملكة 2030 لتطوير السياحة المسؤولة وتعزيز جودة الحياة والاقتصاد الوطني والمحلي.

ووقف على مشاريع البنية التحتية، حيث يجري العمل عليها وفقًا لرؤية العلا، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما اجتمع بالمهندسين والمشرفين على المشاريع، واطلع على مراحل إنجازها.