طبيبة سعودية تنقذ مريضًا من حالة طارئة على طائرة الرياض – جازان

تمكنت الطبيبة بوزارة الصحة آمنة إياس علي مديش بجوي، اليوم الأحد، من إنقاذ مريض على الرحلة المتوجهة من الرياض إلى جازان بعد إقلاعها الساعة السادسة والربع وهو لديه تاريخ مرضي بالقلب ويعاني ارتفاع الضغط وانخفض السكري ودخل في حالة إغماء كادت تودي بحياته.

وتفصيلاً، أشاد كابتن الطائرة وطاقم الضيافة وبعض المسؤولين الذين كانوا على متن تلك الرحلة، فيما قالت الدكتورة آمنة إياس علي بجوي، اختصاصية طب أسرة بوزارة الصحة إنه كان هناك استدعاء من طاقم الطائرة لوجود حالة طارئة تحتاج إلى المساعدة كان المريض لديه تاريخ مرضي بالسكر والضغط وأزمة قلبية سابقة وتظهر عليه أعراض وعلامات نوبة هبوط السكر وقمت بالمساعدة في الوقت المناسب بفضل الله ولطفه قبل حدوث أي مضاعفات ودخوله في غيبوبة تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. وأضافت: وهذا أولاً وأخيرًا واجبي تجاه المريض وتجاه مهنتي ومجتمعي ووطني والحمد لله نسأل الله أن يجعلنا وسيلة من وسائل رحمته وفي مقام ( فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا).