“البلدية والقروية”: إشغال المقاعد والمرافق المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات مخالفة...

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن إشغال المقاعد والمرافق المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات في الحدائق والأماكن العامة مخالفة. وأوضحت أن هذه المخالفة عقوبتها غرامة 200 ريال، وتُضاعف إلى 400 ريال في حال تكرارها، بحسب ما ورد في لائحة الذوق العام.

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