الدفاع المدني يحذر من خطر وسائل التدفئة.. ويقدم 4 نصائح من أجل شتاء آمن

وجَه الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، مجموعة نصائح للمواطنين والمقيمين بشأن استخدام وسائل التدفئة في الشتاء البارد.

وقال الدفاع المدني، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: في ظل الأجواء الباردة تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها ولشتاء آمن تجنب مخاطر وسائل التدفئة .

مدفأة الكيروسين

عبر «إنفوجراف»، بعث الدفاع المدني بتوجيهات، قائلًا: بالنسبة لمدفأة الكيروسين.. يجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائجة الكيروسين، مع أهمية وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عن السقوط.

مدفأة الكهرباء والزيت

وبشأن المدفأة الكهربائية، قال الدفاع المدني: تأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوط المدفأة على جانب التهوية، أما بالنسبة لمدفأة الزيت، يجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط، ويسكب الزيت على الأثاث.

التدفئة بالحطب والفحم

أما بشأن التدفئة بالحطب والفحم، أكد الدفاع المدني، أنه يجب إشعال الفحم خارج المنزل، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.

كانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم، وفقًا للنشرة الصادرة من هيئة الأرصاد المتضمنة «احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة- أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة».

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إرشادات السلامة

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعْد عن التمديدات الكهربائية التي تعرَّضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنّب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها عن طقس اليوم الأحد، إنَّه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة، وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الأحد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.