توجيهات عُليا بمنع إقامة فعاليات «العرضة» دون موافقة مسبقة

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور توجيهات عليا تقضي بمنع الجهات الحكومية كافة، من إقامة فعاليات تتضمن العرضة السعودية دون أخذ موافقة مُسبقة. وأوضحت المصادر أن التوجيهات جاءت باعتماد فرقة الدرعية لتكون الفرقة التي تؤدي العرضة في مناسبات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد أخذ الموافقات على ذلك.

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