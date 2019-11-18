افتتاح جسر طريق الملك فهد بتبوك

افتتح أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق أمس، جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 32.776.946 ريالا، بحضور مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن حويز. وأوضح الشفق أن المشروع يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للمنطقة لتسهيل حركة المرور بكل الاتجاهات، وأيضا كفاءة الطرق الداخلية والعابرة بالمنطقة. ويهدف المشروع لتحرير الحركة المرورية عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربا باتجاه ضباء وشرقا باتجاه وسط مدينة تبوك دون توقف وتقاطعات.



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