السيطرة على حريق بسكن عمال

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس، على حريق اندلع بسكن عمال، بحي دحضة بمدينة نجران. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران أخمدت حريقا اندلع بسكن عمال بحي دحضة تبلغ مساحته 1500 2م، بسبب إهمال أثناء عملية الطهي، وتمت محاصرة الحريق وإخماده ومنع انتشاره دون إصابات، وتم استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.



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