السيف الأزرق تمرين سعودي صيني لمكافحة الإرهاب البحري

مواجهة التحديات
ألقى مدير التمرين العقيد البحري عبدالله العمري، كلمة أكد خلالها أهمية هذا التمرين المشترك، وأنه يأتي في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.
وبين العقيد العمري أن التمرين يهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.
3 أسابيع
قدّم ركن عمليات التمرين المقدم البحري الركن طارق بن سالم السالم، إيجازا مرئيا عن فعاليات التمرين وميادينه وشعاره، بالإضافة إلى مراحل التمرين. عقب ذلك ألقى قائد الأسطول الغربي كلمة رحب فيها بالحضور، معلنا افتتاح التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق 2019»، والذي سيُنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، متمنيا أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذا التمرين لما فيه مصلحة القوات البحرية للبلدين الصديقين.
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