أمير القصيم يتسلم تقرير مهرجان سكرية المذنب

واستمع الأمير فيصل بن مشعل، إلى شرح عما تضمنه المهرجان من فعاليات وبرامج تخدم جميع الزوار، مشيدا بالجهود التي بذلتها المحافظة وبلديتها وغرفة المنطقة في تعزيز تطوير المهرجان وتفعيل دور الشباب فيه، منوها بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية في تعزيز الاستثمار والاقتصاد في مختلف محافظات المنطقة، مقدما شكره لكافة الجهود المبذولة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد. حضر الاستقبال أمين الغرفة التجارية بالقصيم محمد الحنايا، ورئيس بلدية المحافظة فهد الجلعود، ومدير غرفة المذنب عبدالرحمن الشايع، وفريق عمل المهرجان.
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