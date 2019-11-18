أمطار على الباحة وأمانة الطائف تقيس أداء الفرق

تواصل هطول الأمطار أمس على بعض مناطق المملكة، حيث شهدت منطقة الباحة أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، واستمرت الحالة حتى المساء.

تقلبات جوية

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

برنامج تشغيلي

في الطائف، أعدت الأمانة برنامجا تشغيليا لموسم الأمطار وشرعت في تنفيذه مؤخرا مع قياس كفاءة الأداء لكافة الإدارات والأقسام المختصة. ومن جهتها فحصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع مضخات شفط مياه الأمطار والسيول بالأنفاق والمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وذلك ضمن برنامج الصيانة الشاملة للمعدات والآليات المخصصة للتعامل مع الحالات المطرية والتقلبات الجوية. وأوضحت وكالة المشاريع، أن برنامج الفحص والتشغيل الاختباري شمل المضخات الثابتة والمتحركة ومضخات الطوارئ وفرق التدخل السريع، وذلك للتأكد من الجاهزية التامة للتعامل السريع والفوري مع الحالات المطرية.

ونفذت الأمانة في وقت سابق برنامجا لنظافة وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول ورفع المخلفات منها، كما عملت على تنفيذ فرضيات لحالات الأمطار والسيول وطرق المعالجة الفورية لكافة الملاحظات. وأشارت الأمانة أنها عززت أعمال الفرق الميدانية لمتابعة الحالة المطرية – فرق الطوارئ- من خلال زيادة عدد العاملين والآليات وفرق المتابعة، بالإضافة إلى تعزيز مركز العمليات.