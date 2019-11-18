نظام راصف يرتقي بطرقات جدة

تستعد أمانة مدينة جدة على الرقي في تخطيط الطرق بجدة من خلال نظام راصف وهو الأول على مستوى الأمانات، وذلك من خلال نظام إلكتروني يعمل على مسح جميع الشوارع باستخدام تقنية حديثة لبرنامج التشغيل والصيانة، حيث يرتبط نظام المعلومات الجغرافية وكذلك نظام رخص الحفريات. ويهدف نظام راصف إلى تقييم شوارع مدينة جدة وبيان حالتها من ناحية جودة السفلتة وطبقات الرصف، وترتيب أولوية صيانة الشوارع الأكثر ضررا إلكترونيا دون تدخل الإدارة، وإصدار خطة الصيانة الدورية، وإصدار أوامر العمل إلكترونيا، والربط مع نظام رخص الحفريات المطبق حاليا، وضبط وتقييم جودة الصيانة من خلال المعدات للمحاور الرئيسة كمرحلة أولى، وإنشاء لوحة تحكم لعرض حالة الشوارع الفرعية والرئيسة والأصول. وتشمل خطوات عمل نظام راصف في مسح شوارع مدينة جدة بصريا وبالمعدات المطورة «معدة الليزر والوعورة وطبقات الرصف والانزلاق»، وإدخال بيانات المسح في النظام «برمجة المعايير لقياس جودة الرصف الأسفلتي داخل النظام ليتم مقارنتها بنتائج المسح الفعلية»، إلى جانب تحليل النتائج وتقييم الشوارع بناء على جودة الرصف وترتيبها حسب الأولوية، وإصدار خطة الصيانة السنوية ونشرها في نظام مكتب تنسيق المشاريع، كذلك إصدار أوامر العمل إلكترونيا «إرسال الإشعارات والتنبيهات»، وإتمام أمر العمل إلكترونيا، وضبط جودة الأسفلت من خلال المعدات «من قبل فريق المساحين باستخدام المعدات والتحليل».



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