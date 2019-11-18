مسح 147 ألف هكتار للقضاء على الجراد الصحراوي

147147 هكتارا
أوضحت البيئة أن فرق الاستكشاف والمكافحة قامت خلال الفترة من الأول من نوفمبر إلى الـ14 منه بالاستكشاف في 147147 هكتارا. مبينة أن هطول الأمطار من مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن تسبب في تحسن الرطوبة الأرضية، مما أثر في حالة الغطاء النباتي ثم زيادة نشاط الجراد، خصوصا في الليث والقنفذة ومحافظات جازان.
تحذير
أشارت الوزارة إلى أن حالة الجراد الصحراوي في جازان ما زالت تدعو للحذر، وذلك للتهديد المستمر لغزو مجاميع الدبا من الشريط الحدودي مع اليمن، وكذلك الإصابة في الداخل اليمني بالقرب من الحدود. مفيدة أن عمليات المكافحة تمت في «أحد المسارحة» وفي المواقع الحدودية من المحافظة خلال الفترة الماضية بكمية 1000 لتر في مساحة 1000 هكتار.
وبيَّنت الوزارة أن التقارير الميدانية سجلت وجود أعداد قليلة من الحشرات الكاملة والحوريات في محافظات جازان، كما رصدت في محافظة الليث أعدادا قليلة من الجراد الانفرادي والانتقالي الناضج وغير الناضج المشتت مع أعداد قليلة من الحوريات الانفرادية والانتقالية.
البلدان المجاورة
وعن حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة، أكدت الوزارة أن آخر تقرير صادر من مركز معلومات الجراد الصحراوي بالفاو، أشار إلى أن الحالة هناك مستمرة نحو التدهور والتفشي، وأن الوضع خطير جدا في اليمن وإثيوبيا والصومال وأريتريا والسودان وفي الشرق ما بين الهند وباكستان، مما سيكون له تأثير كبير على الموسم الشتوي والربيعي المبكر في السعودية والدول الأخرى. كما أفاد ضابط معلومات الجراد الصحراوي باليمن وجود مجاميع الدبا بالقرب من الحدود بين السعودية واليمن، وكذلك أفاد ضابط الاتصال في عُمان بأن الأسراب وصلت للسلطنة قادمة من الموسم الصيفي في الحدود ما بين الهند وباكستان.
استمرار النشاط
أكدت الوزارة استمرار نشاط الجراد الصحراوي المحلي بسبب الظروف البيئية الملائمة «الرياح، الأمطار، الرطوبة الأرضية، الغطاء النباتي»، منوهة باحتمالية تأخر وصول الأسراب من الدول المجاورة حتى مطلع العام الميلادي المقبل.
منوهة بوجود خطر مرتفع المستوى بتشكل مجموعات ذات كثافات عالية في الشريط الحدودي بين السعودية واليمن لتتجه شمالا ما بين جازان والقنفذة، مع وجود احتمال لتحرك الأسراب من الحدود الهندية الباكستانية نحو سواحل بحر العرب وجنوب شرق إيران، ولا يستبعد استمرار أجزاء منها نحو المنطقة الشرقية.
حالة الجراد الصحراوي في نطاق موسم التكاثر الشتوي
وجود مجاميع الدبا بمختلف الأطوار في الحدود مع اليمن
هطول الأمطار في أكتوبر تسبب بزيادة نشاط الجراد
رصد أعداد من الجراد الانفرادي والانتقالي في الليث
المناطق المستكشفة
ساحل البحر الأحمر بين ينبع وجازان
توقعات
بقاء الوضع في حالة الاحتراس مع احتمالية التغيير المفاجئ
استمرار نشاط الجراد المحلي بسبب الظروف البيئية الملائمة
تحرك الأسراب من الحدود الهندية الباكستانية نحو سواحل بحر العرب وأجزاء من الشرقية
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