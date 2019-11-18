متدربو تقنية نجران يزورون مصرف الإنماء

نظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية زيارة تعريفية لعدد من المتدربين بإشراف عضو هيئة التدريب عبدالله محمد الوادعي، إلى مصرف الإنماء فرع نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي عبدالله آل عتيق، أن الزيارة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتدربين للاطلاع على العمل في القطاع الخاص عن قرب والمستوى المتطور للأمان الوظيفي فيه وللتعرف على سير الأعمال المصرفية ومختلف العمليات المالية التي يقوم بها المصرف، لربط الجانب النظري التدريبي بالجانب العملي الميداني، والتزاما بما ورد في الخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية، من خلال بعض الأهداف الخاصة بربط المهارات النظرية بمستجدات سوق العمل والمستجدات التقنية الحديثة.



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