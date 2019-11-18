10 توصيات لملتقى التحول الرقمي بنجران

التوصيات
ضرورة التحول الرقمي بالتعليم
تعدد مصادر التعلم وأساليب عرض المعلومة
التركيز على تحفيز التفكير لدى الطالب والمعلم
تغيير النمط التقليدي للتعليم
توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل والبيئة المدرسية
تمكين الطالب من المهارات الأساسية للدراسة الجامعية وسوق العمل
الاستفادة من إقبال الطلاب على التقنية الحديثة
إكساب الطالب القدرة على استخدام بعض المواقع الإلكترونية للدراسة
تعليم الطلاب مهارات محورية وإثراء معرفته بالثقافة العالية
تنمية الوعي والقيم لدى الطلاب بالحقوق والواجبات
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