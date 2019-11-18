اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ملتقى الحاسب الآلي تحت عنوان «التحول الرقمي والبرمجة»، الذي نظمه قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي ورعاه المدير العام للتعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر ومدير إدارة الإشراف التربوي علي صالح الوادعي، وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة وضيوف شرف من جامعة نجران والكلية التقنية بنجران.وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، أن الملتقى الذي جاء بعنوان «التحول الرقمي والبرمجة» طرح العديد من أوراق العمل حيث قدم مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم نجران عبدالله عواجي ورقة عمل بعنوان «التحول الرقمي - وزارة التعليم - تجربة بوابة المستقبل». التوصيات ضرورة التحول الرقمي بالتعليم تعدد مصادر التعلم وأساليب عرض المعلومة التركيز على تحفيز التفكير لدى الطالب والمعلم تغيير النمط التقليدي للتعليم توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل والبيئة المدرسية Advertisements تمكين الطالب من المهارات الأساسية للدراسة الجامعية وسوق العمل الاستفادة من إقبال الطلاب على التقنية الحديثة إكساب الطالب القدرة على استخدام بعض المواقع الإلكترونية للدراسة تعليم الطلاب مهارات محورية وإثراء معرفته بالثقافة العالية تنمية الوعي والقيم لدى الطلاب بالحقوق والواجبات



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 توصيات لملتقى التحول الرقمي بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.