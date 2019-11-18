بدء تسجيل واستقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي للطب الإشعاعي

أعلن المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي، والذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع جامعة الفيصل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، عن بدء التسجيل للمؤتمر وورش العمل المصاحبة، واستقبال الأوراق العلمية، وذلك عبر موقع المؤتمر الرسمي www.radmed.org. ويأتي المؤتمر في نسخته السادسة التي ستقام في جامعة الفيصل بالرياض، خلال الفترة من 9-13 فبراير 2020، ويعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط من ناحية عدد المشاركين، وتعدد أوجه المحاور، وحلقات التعليم الطبي المستمر، وورش العمل والندوات، بمجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي، وطرق الحماية منها، وذلك بمشاركة أكثر من 50 محاضرا دوليا و60 متحدثا محليا في 11 مسارا علميا، وأكثر من 40 ورشة عمل مصاحبة. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس قسم الفيزياء الطبية والحيوية بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور بلال مفتاح، أن المؤتمر شهد نجاحا في نسخه السابقة التي سجلت 194 ورقة علمية و450 دورة في التعليم المستمر، بمشاركة 207 محاضرين دوليين، و239 محاضرا محليا، وبحضور أكثر من 10 آلاف مشارك، و27 منظما، و46 شريكا إستراتيجيا، وبمشاركة ما يقارب 67 معرضا مصاحبا في مختلف مجالات الطب الإشعاعي. ونوّه وكيل جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية، عميد كلية الطب، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور خالد قطّان، بأن استضافة الجامعة للمؤتمر -للمرة الثانية على التوالي- تأتي ضمن التعاون المشترك للجامعة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في المشاركة بالأنشطة الأكاديمية والتدريب، خصوصا أن المستشفى مؤسس مشارك، وعضو مجلس أمناء في الجامعة. يذكر أن الموعد النهائي لاستقبال الأوراق العلمية، الأحد 15 ديسمبر 2019، وذلك في المسارات العلمية التالية: الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، العلاج الإشعاعي، الوقاية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعّة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغيير، الذكاء الاصطناعي.



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