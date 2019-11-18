مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة بخميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن البلدية تواصل وتكثف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة المنشآت المهنية والصحية لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك، والحرص على صحة وسلامة الأغذية المقدمة له، وذلك تفعيلا «لحملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث ‏ضبطت البلدية خلال الأسبوع الماضي 114 محلا مخالفا ‏‏و‏تم إغلاق 36 محلا وإنذار 40 محلا آخر وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بذلك، كما تمت مصادرة وإتلاف 1808 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. و23 لترا من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، بالإضافة إلى إزالة 20 بسطة عشوائية مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.



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