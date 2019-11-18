السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة صبيا



صبيا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظة صبيا ومركزي العالية وقوز الجعافرة ومدينة الظبية وقرى العدايا والعشة والاثلة والدهناء والجارة والحوامضة وحلة على موسى وجميماً ونورة والعواجمة وقرى الساحل وخبت السيد والمخلاف وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

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