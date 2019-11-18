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أمطار على الرياض حتى الرابعة
مع تدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد والأحوال الجوية من أمطار متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
وأوضحت الأرصاد، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة على مناطق الأفلاج والسليل والعاصمة والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الرابعة من صباح يوم غد الاثنين.
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