شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات المعلمين للإيفاد الخارجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

وجَّه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس الموافق 7/5/1441هـ.

يأتي ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1442/1441هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتمثلت أهم الضوابط العامة للمرشحين، في أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية، ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً، ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/1/1441هـ.