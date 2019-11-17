شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شرورة: سنكشف ملابسات قتل طالب «أبي هريرة» تلفزيونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (شرورة)

اكتفى تعليم شرورة بالرد على استفسار "الخليج 365" حول كيفية دخول سلاح أبيض بحوزة طالب لمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة وطعن أحد زملائه وهربه أمام المعلمين، بأن مدير التعليم سيظهر من خلال قناة تلفزيونية لإيضاح ملابسات الحادثة.

فيما تلقى حمد فلكان النهدي والد الطالب خالد الذي لقى حتفه على يد زميله، العزاء من المسؤولين في وزارة التعليم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان عدد من أهالي شرورة أبدوا حزنهم ودهشتهم واستغرابهم من حدوث تلك الحادثة داخل صرح تعليمي.