شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف لـ الخليج 365: دعم الملك وولي العهد متواصل.. والمواطن محور الاهتمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بجميع المشاريع، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة تعكس الاهتمام الدائم بالمواطن باعتباره المحور الأساسي.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير فيصل بن نواف مختبر صحة البيئة بمحافظة القريات.

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وفور وصول أمير المنطقة، كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث قام بقص شريط الافتتاح والتجول داخل أقسام المختبر، مستمعاً لشرح عن تجهيزاته الحديثة من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري.

كما قام الأمير فيصل بن نواف خلال جولته التفقدية لمحافظة القريات بتدشين عدد من المشاريع التنموية، حيث افتتح المركز الحضاري، واستمع لشرح عن أقسامه التي تضم قاعة للمؤتمرات، ومكتبة، ومسرحاً مجهزاً بالكامل، وصالة استقبال، وقاعة اجتماعات، إضافة إلى الأقسام الخدمية، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن المركز منذ بداية العمل فيه والمراحل التي مر بها حتى اكتماله.

من جهتهم، أعرب أهالي محافظة القريات عن عظيم شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة الجوف على توجيهاته العاجلة بإنهاء مشروع المركز، والاستفادة من هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعود على المحافظة بالنفع والفائدة.

وأكد الأهالي أن هذا ليس مستغرباً من أمير الجوف الذي اعتادوا منه مواقفه الإيجابية.