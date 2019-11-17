في وقت “نظام العلامات الفارقة”.. أرامكو السعودية من أوائل العلامات التجارية بالسعودية

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية وثيقة تبين أن شركة أرامكو السعودية تعتبر من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة بالتزامن مع بدء طرح اسم أرمكو للاكتتاب اليوم الأحد.
وقالت الهيئة: “قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. شركة أرامكو من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة”.. وبينت الوثيقة أن تسجيل علامة أرامكو كانت في أواخر عام 1386هـ الموافق 1966م. واوضحت أن النظام كان يسمى حينها نظام العلامات الفارقة.
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