“التعليم” تبدأ استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج

بدأت قطاعات وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمناطق والمحافظات استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، وذلك بناءً على توجيه نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي. ودعت وزارة التعليم المعلمين الراغبين في العمل بالمدارس السعودية بالخارج لإرسال الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لرفع الأوراق الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ.

ويأتي ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441 / 1442هـ، وبعد موافقة المقام السامي على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة. ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط، منها أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص. كما تضمنت ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد على 50، وألا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ويُحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/ 1/ 1441هـ.