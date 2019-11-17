آل الشيخ عن القوة الشرائية بالمملكة: مبيعات “أنا عربية” تجاوزت 35 مليون ريال في 5 أيام

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، امتلاك المملكة العربية السعودية لقوة شرائية وفرص استثمارية، مُدللًا على ذلك بتجاوز مبيعات معرض «أنا عربية» ضمن فعاليات «موسم الرياض» الـ53 مليون ريال. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب تركي آل الشيخ: مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟.. في معرض «أنا عربية» وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزوَّاره تجاوزوا ٢٠ ألف زائر… موسم الرياض مولَّع.

عائدات حفل أحلام للأعمال الخيرية

وأضاف: أحلام تركي آل الشيخ أغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي.. وصلت التذكرة لـ ١٨ ألفًا وريعها لأعمال الخير. من جانبها أعادت الفنانة أحلام، تغريدة تركي آل الشيخ، مُعلقة عليها: ووجودك معالي المستشار أكبر حظ للموسم واللي صار في العشرين سنه الماضية في العالم اختصرته بموسم واحد موسم الرياض ترفع لك القبعة معاليك. وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل حفل ختام معرض «أنا عربية» الذي تحييه أحلام في واجهة الرياض ، غدًا الاثنين، وحددت اللجنة المنظمة بداية الحفل من الساعة الـ7:30 مساء، وحتى الساعة 3:00 صباحًا، وسيشهد الحفل الختامي تسليم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، جوائز الفائزين في تصميم، كما سيصاحب الحفل عرض من رابحات Arabs Got Talent وفرقة مياس وأحلام.

ختام المعرض بحفل أحلام

وتختتم أحلام فاعليات معرض «أنا عربية» والمقام في واجهة الرياض منذ العاشر من نوفمبر الجاري، والذي يأتي من مبادرة للهيئة العامة للترفيه ويشارك به أكثر من 250 مصممة ومبدعة من المملكة والوطن العربي لعرض منتجاتهم المتنوعة بين الأزياء والاكسسوارات والمشغولات والمجوهرات والعطور وغيرها. ويأتي المعرض ضمن فاعليات «موسم الرياض»، الحدث الترفيهي الأضخم في المملكة العربية السعودية، والذي يشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية. وحاليًا، تُشارك الفنانة أحلام في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «The voice » ، المعروض على شاشة «إم بي سي مصر»، وأعضاء الموسم الجديد بجانب راغب علامة، وسميرة سعيد، محمد حماقي.