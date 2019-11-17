بالصور.. أمير جازان يكرم محافظ الداير وعددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة

كرَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبده ومدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر محمد الزهيري ومساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.

وجاء تكريم أمير المنطقة لهذه القيادات؛ نظير مجهوداتهم الكبيرة في عمليات التنمية، وكذلك قدرتهم على إنجاح العملية الأمنية بالمنطقة؛ مما أعطاهم تميزًا عن غيرهم في مجال عملهم.

تميزوا في مجال عملهم

ونوّه أمير جازان بالجهود التي بذلها المكرمون ومنسوبيهم، وما تحقق من نجاحات تنموية وتعاون أمني بالمحافظة والجهود الأمنية لكافة القطاعات التابعة لشرطة المنطقة ومتابعات الحالة المطرية من قبل الدفاع المدني بمختلف محافظات المنطقة بفضل الله، ثم بتضافر الجهود والتعاون التام من قبل الجهات الثلاث التي تم تكريمها من قبل الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز.

وسأل أمير جازان المولى عز وجل أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة والمقيمين بها.

Advertisements

المكرمون يشكرون أمير المنطقة

وقدَّم محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبده ومدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر محمد الزهيري ومساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري، الشكر لأمير جازان على التكريم.

وأبدى المكرَّمون سعادتهم بلقاء أمير المنطقة لهم، مؤكدين أن التكريم يعد حافزًا لهم ولكافة زملائهم لمضاعفة الجهود وبذل المزيد .

حضر التكريم وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.