السفير الألماني يشكر وزارة الثقافة ويشيد باهتمام السعوديين بالفنون

وجَه السفير الألماني لدى المملكة، يورج راناو، الشكر للمملكة ووزارة الثقافة السعودية، على التعاون في إقامة فعاليات الأيام الثقافية الألمانية، مشيدًا باهتمام الجمهور السعودي بالفن.

وقال السفير الألماني، في تصريح صحفي بعد اختتام الفعاليات: نحن ممتنون لوزارة الثقافة، ومكتبة الملك فهد الوطنية لإتاحة الفرصة لنا لعرض المشهد الثقافي المتنوع في ألمانيا، لا سيما أن هذه أول مناسبة لنا، بالتعاون مع وزارة الثقافة والفعالية الأولى في ميدان عام في وسط الرياض.. وقد سَرنّا اهتمام الجمهور بالحفلات والمعارض الفنية .

حفلات موسيقية وعروض سينمائية

وخلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر، قدَمت السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية الألمانية العامة في جدة برنامج فعاليات متنوع يضم أربعة معارض فنية بالإضافة الى الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية اليومية.

وشهدت الفعاليات التي أطلقها السفير الألماني، حضور المهندس طارق الفارس، أمين مدينة الرياض، حيث قاما سويّاً بافتتاح أربعة معارض، شملت معرض «الهندسة المعمارية»، الذي ألقى الضوء على المهندسين المعماريين والمخططين ومصممي المناظر الطبيعية الذين تركوا آثارهم في المملكة على مدى العقود الماضية.

تعاون سعودي ألماني

والقت الفعاليات الضوء على (المخطط الرئيس لحي السفارات الذي أعدّه ألبرت سبير وشركاؤه)، والحدائق العامة في الرياض من تصميم شركة «بوديكر»، ومكتبة الملك فهد الوطنية لـ Gerber؛ حيث إن جميعها يمثل شهادة على التعاون طويل الأمد والمثمر بين السعوديين والألمان في المجال الثقافي.

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وأضف إلى ذلك معرض «صور علمية» ذو الناحية العلمية؛ ولكنّه مشوِّق بنفس القدر؛ حيث إنه مستوحى من البحوث العلمية التي أجرتها معاهد «ماكس بلانك»، أشهر معاهد البحث العلمي في ألمانيا.

فنّ الشارع

وبما أن الفن الحضري، قد أصبح ظاهرة عالمية، فقد عُرضَت في معرض «فنّ الشارع» أعمال الفنان الألماني كرين / ميشيل بيتش والفنانين السعوديين طلال الزيد، وتركي الرميح. وكذلك قدم الفريق الألماني (Casa Magica) مجموعة من اللوحات والمواد المرئية بمحتوى الواقع المعزز، والذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق على الهاتف.

يُشار إلى أنه في 9 من نوفمبر الجاري، تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، ومرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة السعودية الألمانية، وذلك خلال فعاليات المهرجان الشعبي السعودي الألماني، مع حلقة نقاش مع السفير يورج راناو، وعرض حي لفن الشارع، وحفل موسيقي من «الفرقة النحاسية البافارية».

وفي الأيام التالية، قدمت ثلاث فرق موسيقية أخرى حفلات يومية، ومنها فرقة (The Trio Adorno)، التي أدّت موسيقى أوروبية كلاسيكية بالبيانو والكمان والتشيلو. وأخيرًا، قامت فرقة البوب (YeY) من مانهايم، بتقديم موسيقاها الأصلية التي تجمع بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية.