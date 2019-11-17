السديس يُطلق «القلم القارئ» لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة وكافة المستفيدين

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، «القلم القارئ»، التابع للإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين، ممثلة في إدارة الجهود الرقمية في التلاوات والخطب.

القلم القارئ

وأطلق «القلم القارئ» بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، سلمان بن صالح المقوشي، والوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، إضافة إلى مدير الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط.

خدمة زوار الحرمين

ورحّب الرئيس العام بالحضور، مقدرًا جهودهم المباركة والفاعلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدًا ضرورة الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة، وتسخيرها لخدمة رواد بيت الله العتيق.

ويتكون برنامج «الرقم القارئ» من إخراج مصحف رقمي حديث لأئمة المسجد الحرام وتلاواتهم النادرة، وكتاب يجمع خطب المسجد الحرام التي تتحدث عن القرآن الكريم ، ويقوم البرنامج بقراءة آيات المصحف بصوت مشاهير القراء، والخطب من الكتاب صوتيًا عند إمراره على النص المكتوب.

يُذكر أن البرنامج يُقدم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من جانب، ولعامة المستفيدين من جانب آخر؛ حيث يقدم المصحف المرتل الجديد والكتاب مستقلًا عن «القلم القارئ».