ضبطت بحوزتهم مليون دولار.. شرطة مكة تُطيح بتشكيل عصابي امتهن تزييف العملات النقدية بجدة

أطاحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، بتشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة.

وأشار الرائد الغامدي إلى أنه تم القبض على عناصر التشكيل العصابي، المكون من مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، موضحًا أن التشكيل العصابي أثناء القبض عليه كان بحوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقاف التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها .