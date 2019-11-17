تعليم الدواسر يستضيف المهرجان الثقافي المدرسي للصغار

وأشار مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العمري، إلى أن إدارة نشاط الطالبات بإشراف ومتابعة من المساعدة للشؤون التعليمية ورئيسة قسم نشاط الطالبات ، عقدت عدة اجتماعات مع اللجان التنظيمية لتوزيع المهام، والوقوف على سير العمل وتنفيذ الخطة قبل انطلاقة المهرجان، وتجهيز القصر الثقافي بالإدارة مقر الفعالية ، كما نظمت برنامج الاستضافة وما يشمله من فقرات ترحيبية منوعة وبرنامج سياحي وتنظيمات متنوعة لاستقبال الإدارات التعليمية، من وفود وطالبات مشاركات وأولياء أمورهن ومنسقات الإدارات التعليمية المشاركة. وأضاف العمري أن المهرجان يعد عملاً فنياً ثقافياً يجمع طالبات المرحلة الابتدائية لأداء العديد من الفنون الأدبية مثل: المشاهد الحوارية والعروض المسرحية والإلقاء والإنشاد، وذلك بمتابعة لجنة التحكيم وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها.
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