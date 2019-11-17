كاوست تستضيف ورشة الذكاء الاصطناعي

تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع جامعة تسينغوا الصينية، ورشة عمل حول التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، في حرم الجامعة في ثول، خلال الفترة من 24 - 26 نوفمبر 2019. وسيقام حفل استقبال المشاركين في 23 نوفمبر. وتضم ورشة العمل 10 متحدثين وخبراء من جامعة تسينج هوا الصينية، و8 من كاوست، و2 من قادة الصناعة من شركتي مايكروسوفت، وبايدو للأبحاث. وتولي كاوست من منطلق مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الحوسبة فائقة الأداء (HPC) والأبحاث الأكاديمية، أهمية قصوى لتطوير الأبحاث والعلوم الأساسية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي (AI). هذا المجال الذي بات يشكل اليوم أولوية قصوى للمؤسسات والشركات العالمية الناجحة. وتستكشف ورشة العمل 4 مجالات بحثية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، هي: التقارب في أساليب الاستكشاف، تحسين أداء الذكاء الاصطناعي، تحسين الدقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخوارزميات في الحواسيب العملاقة.



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