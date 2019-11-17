صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة، إذ تم القبض على عناصره «مواطن ومقيمان من الجنسية المصرية»، في العقد الثالث والرابع من العمر، وتم ضبط مبلغ مليون دولار مزيفة في حوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لَتؤكدُ حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة، على تنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مليون دولار بحوزة عصابة تزييف في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.