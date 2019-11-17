السعودية اليوم / الكلية التقنية بحائل تطلق برامج تدريبية لمنسوبي إمارة المنطقة



حائل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

بتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تنفذ الكلية التقنية بحائل خمسة برامج تدريبية وتطويرية لقيادات الصف الثاني في إمارة منطقة حائل وعدد من منسوبيها .

وأوضح عميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي بن عبدالهادي الشمري أن هذه البرامج التدريبية والتطويرية ينفذها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية، وتأتي ضمن البرامج التدريبية المصنفة من وزارة الخدمة المدنية لمنسوبي القطاعات الحكومية، والتي يتم تنفيذها على مدى خمسة أسابيع بمعدل برنامج تدريبي في كل أسبوع يستفيد خلالها "100" موظف من منسوبي الإمارة في برمجة الأدوار القيادية والإدارية للمديرين والإستراتيجيات والنظم المتقدمة في الرقابة وتقييم الأداء المالي باستخدام الحاسب الآلي والأرشفة الإلكترونية وبرنامج الحاسب الآلي في إدارة الموارد ومراقبة المخزون وتقنية الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، وبهذه المناسبة تقدم المهندس الشمري بالشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على إتاحة الفرصة للكلية التقنية بحائل بالمشاركة والمساهمة في التطوير والارتقاء بالكادر الإداري من منسوبي الإمارة وجعل الكلية تحظى بهذه الفرصة بالدعم والمساندة .

// انتهى //

22:52ت م

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