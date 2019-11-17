السعودية اليوم / سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في معرض دبي للطيران



دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وتبادل سموه مع ممثلي الشركات الأحاديث حول المعروضات والمشروعات التي تنفذها شركاتهم العالمية ودورها في تعزيز الأمن من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار والنظم الدفاعة والجوية.

يذكر أن معرض دبي الدولي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري ويعد من أكبر معارض الطيران في العالم، ويشارك فيه 160 دولة و165 طائرة مدنية وعسكرية.

حضر افتتاح المعرض الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

// انتهى //

22:34ت م

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دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية الذي يرأس وفد القوات المسلحة المشارك في "معرض دبي الدولي للطيران 2019 " ، اليوم عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض ، واطلع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والجوية.وتبادل سموه مع ممثلي الشركات الأحاديث حول المعروضات والمشروعات التي تنفذها شركاتهم العالمية ودورها في تعزيز الأمن من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار والنظم الدفاعة والجوية.يذكر أن معرض دبي الدولي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري ويعد من أكبر معارض الطيران في العالم، ويشارك فيه 160 دولة و165 طائرة مدنية وعسكرية.حضر افتتاح المعرض الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.// انتهى //22:34ت م0259

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