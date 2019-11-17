السعودية اليوم / مدير تعليم جدة يدشن برنامج تجويد الأداء في الرياضيات والعلوم



جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

دشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم البرنامج الوزاري تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة بمشاركة رؤساء ورئيسات أقسام الرياضيات والعلوم في الإدارات التعليمية بالمملكة وذلك بفندق الهيلتون بجدة.

وأكد المسعودي في كلمته عقب تدشينه للبرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام أن الرياضيات والعلوم من أهم علوم العصر لمواكبة التطور العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة تولي علمي الرياضيات والعلوم اهتماماً بالغاً لتحسين نواتج التعلم وتحقيق أهداف البرنامج.

بعد ذلك بدأت أعمال البرنامج في يومه الأول بثلاث جلسات، الأولى تولت عرضها أمل الرجيعي وأدارتها لمياء خان لتنفيذ ورش عمل عن تفعيل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية من خلال طرح عدد من المحاور التي تضمنت الإطار النظري للورشة (رياضيات، علوم) و عرض نماذج من بطاقة تحليل الخطأ (رياضيات، علوم) وشرح آلية تعبئة بطاقة تحليل الخطأ وتقسيم المشاركين في مجموعات التركيز حسب الصفوف والمواد وورش عمل لتعبئة النماذج.

وفي الجلستين الثانية والثالثة اُستعرضت الممارسات التدريسية وأنواعها حيث نوقشت في الجلسة الثانية التي قدمتها أمل الجهيمي وأدارها علي الفوزان الممارسات التدريسية في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ و تشخيص واقع الممارسات التدريسية وقياس أثر الممارسات التدريسية فيما قُدم في الجلسة الثالثة عدد من أوراق العمل استهلتها علية الشمراني باستعراض أثر استخدام الإنفوجرافيك التعليمي على تنمية التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة واتجاهاتهن نحوه، تلاها ورقة بعنوان فاعلية برنامج إشرافي يستند إلى الدراسة الدولية TIMSS في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط بمحافظة جدة قدمتها منال اللهيبي ثم ورقة الذكاءات المتعددة في تدريس الرياضيات قدمها مؤيد الأنصاري .

واختتمت الجلسة التي أدارها مساعد مدير تعليم جدة صديق خوجة بورقة تطوير الممارسات التدريسية من خلال دراسة فاعلية وحدات التعلم الرقمية في مادة العلوم والتي قدمها عبدالله بن باحص.

ويستكمل البرنامج جدول أعماله غداً بثلاث جلسات يتم من خلالها تقديم وتنفيذ أوراق وورش عمل عن أساليب تطوير وتقويم الممارسات التدريسية والممارسات الإشرافية في ضوء العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي بالإضافة إلى الممارسات الإشرافية.

وسيناقش البرنامج بعد غد الثلاثاء النمو المهني وفق اللائحة ورخص المعلمين ومجتمعات التعلم المهنية ويختتم أعماله بإقرار عدد من التوصيات.

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22:13ت م

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