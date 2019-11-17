السعودية اليوم / ملتقى النحالين الأول بالقصيم يواصل فعالياته وسط إقبال كبير



بريدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

يواصل ملتقى النحالين الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة فعالياته وسط إقبال كبير، وذلك بفضل تنوع البرامج المستهدفة لجميع أطياف المجتمع إضافة إلى وجود الكثير من أنواع العسل.

وأوضح المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالكريم الحنايا أنه خُصصت منطقة متكاملة لتجار منتجي العسل والمهتمين به حيث يتواجد مايقارب 11 نوعاً من العسل وهي عسل السدر، والشفلح والكيناء والبرسيم والحمضيات والفواكة والطلح والضرم والسحاء والقتاد والقيصوم والمجرى الأبيض، وتتواجد منتجات النحل الأخرى مثل شمع النحل وسم النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وغراء النحل.

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22:11ت م

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