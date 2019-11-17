السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تستكمل حملاتها التفتيشية لضبط مخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

باشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قرار اعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة بدون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

// انتهى //

21:43ت م

0247



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسباشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة السعودية للمهندسين حملتها التفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية لضبط المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف حماية القطاع الهندسي وتنظيم المهنة، ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير سلباً على سوق العمل، وسحب تراخيصهم وإغلاق مكاتبهم، وإنزال العقوبات بحسب اللائحة الصادرة والمعمول بها.وكانت وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قرار اعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.وأوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة بدون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص.يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.// انتهى //21:43ت م0247

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تستكمل حملاتها التفتيشية لضبط مخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.