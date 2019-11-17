السعودية اليوم / الخدمة المدنية تطلق الرحلات التعليمية التفاعلية للائحة الموارد البشرية



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت وزارة الخدمة المدنية رحلاتها التعليمية المتخصصة في شرح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بطريقة تفاعلية .

وسيتمكن موظفو القطاع العام وكذلك موظفو الموارد البشرية في الجهات الحكومية خلال هذه الرحلات التفاعلية من الإلمام باللائحة التنفيذية ومعرفة كيفية استخدامها.

و تهدف الرحلات التعليمية التفاعلية إلى رفع وعي الموظفين في القطاع الحكومي من خلال معرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتتكون الرحلات التعليمية التفاعلية من رحلتين مختلفتين إحداهما مخصصة للموظفين والأخرى مخصصة لمسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية ، وتمر الرحلة التفاعلية بكافة أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية من خلال مسار لكل رحلة بشكل مبسط يشرح الجوانب المتعلقة بكل مسار وباستخدام مقاطع مرئية متسلسلة، اُستخدمت تقنية الوسائط المتعددة المدعومة برسومات في تنفيذها .

ويمكن الإطلاع على الرحلات التعليمية التفاعلية من خلال الرابط التالي: https://ej.mcs.gov.sa/#/courses

// انتهى //

21:40ت م

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