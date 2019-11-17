السعودية اليوم / وزير العدل السوداني يلتقي سفير المملكة لدى السودان



الخرطوم 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالبارى بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

21:30ت م

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