السعودية اليوم / محافظ المجاردة يتفقد مشروعات الطرق بمركز خاط



محايل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

تفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس مشروعات الطرق وتصريف مياه الأمطار بمركز خاط التابع للمحافظة بحضور رئيس المركز علي بن محمد الطارقي.

وتجول المحافظ على المشروعات واستمع لشرح من وكيل رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس غرم الله الزهراني عن المشروعات الجاري تنفيذها، مبينًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذها حسب المدة الزمنية التي قررتها أمانة المنطقة .

وأكد المحافظ بن دلبوح أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

// انتهى //

21:16ت م

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