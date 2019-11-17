اصطدام مركبتين يوقع ثماني إصابات بالطائف

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وخطيرة، إثر تصادم مركبتين على كوبري أم الدوم باتجاه الطائف، مساء اليوم الأحد.

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وباشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف حادث تصادم المركبتين، بحسب ما أفاد شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر الطائف، والذي أكد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 3:17م يفيد بوجود الحادث، وتم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وطلب الدعم من الصحة بفرقتي إسعافية، وذلك تحت قيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأوضح الثبيتي أنه عند وصول الفرق الإسعافية تبين أن هناك ثلاث حالات ما بين متوسطة إلى خطيرة، فيما كانت الحالات الخمس المتبقية مستقرة؛ مما استدعى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى المويه العام.