اخبار السعوديه

الكتلة الباردة تصل ذروتها الخميس

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم الكتلة الباردة تصل ذروتها الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-17

الكتلة الباردة تصل ذروتها الخميس

درجة الحرارة ستصل لأقل من 10 درجات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن الكتلة الهوائية الباردة ستبلغ ذروتها في العاصمة الرياض يومي الخميس والجمعة.

Advertisements

وتوقع المسند في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الأحد، أن تنخفض درجة الحرارة الكبرى إلى 20 درجة أو أقل، والصغرى أقل من 10 درجات، ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت لتعود درجة الحرارة لطبيعتها.

في سياق آخر، هطلت مساء اليوم الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن كثفت على إثرها الأمانة جهودها في نشر الفرق الميدانية وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول، حسب الخطة الموضوعة لها للتعامل مع موسم الأمطار.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكتلة الباردة تصل ذروتها الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا