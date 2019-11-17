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الكتلة الباردة تصل ذروتها الخميس
درجة الحرارة ستصل لأقل من 10 درجات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن الكتلة الهوائية الباردة ستبلغ ذروتها في العاصمة الرياض يومي الخميس والجمعة.
وتوقع المسند في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الأحد، أن تنخفض درجة الحرارة الكبرى إلى 20 درجة أو أقل، والصغرى أقل من 10 درجات، ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت لتعود درجة الحرارة لطبيعتها.
في سياق آخر، هطلت مساء اليوم الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن كثفت على إثرها الأمانة جهودها في نشر الفرق الميدانية وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول، حسب الخطة الموضوعة لها للتعامل مع موسم الأمطار.
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