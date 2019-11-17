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حريق في مستودع إكسسوارات بحي الفيصلية
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع لإكسسوارات الأبواب بحي الفيصلية.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.
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