انستقرام يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد إعلان موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر «أعجبني» على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس شركة انستقرام أدم موسيري: إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين وخاصة الشباب مع منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب موسيري على تويتر «نسبة صغيرة من الأشخاص على انستقرام في مختلف أنحاء العالم لن تتمكن من رؤية عدد الإعجابات الذي حصلت عليه صور المستخدمين الآخرين».