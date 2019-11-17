مقتل 7 جراء انفجار غاز بمبنى سكني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوب شرق بنجلاديش أمس.

وقال المسؤول بورنا تشاندرا موتسودي: إن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من خمسة طوابق في حي باثارجاتا بمدينة تشاتوجرام الساحلية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في مكان الحادث، ومصابين توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى.

وألقى وزير الدولة لشؤون الطاقة والكهرباء نصر الحميد باللوم في الحادث على الإهمال من جانب شركة توزيع الغاز.