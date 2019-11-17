السعودية | حفتر يشكر الملك سلمان على فصل التوأم الليبي

شكرا لقرائتكم حفتر يشكر الملك سلمان على فصل التوأم الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر وتقدير من القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي الليبي، محمد وأحمد، والتي تكللت بالنجاح.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب حفتر عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين، منوها إلى حرص العاهل السعودي على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل.
وأشاد حفتر مشيداً بالتطور والنهضة الطبية في السعودية، مشيرا إلى أنها مصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.
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