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ضبط متسللين حاولوا دخول المملكة بالتخفي!
عبر منفذي البطحاء والخفجي
متابعات الخليج 365 - البطحاء
ضبطت الجمارك السعودية ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وذلك في أقل من أسبوع واحد، حيث تبين بعد التحري وجود قيود أمنية عليهم.
ونشرت الجمارك، في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الأحد، صورًا تبين عملية ضبط المتسللين عبر منفذي البطحاء والخفجي، حيث أظهرت أنهم حاولوا التخفي داخل مركبات وشاحنات بشكل مخالف.
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