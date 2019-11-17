ضبط متسللين حاولوا دخول المملكة بالتخفي!

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - البطحاء

ضبطت الجمارك السعودية ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وذلك في أقل من أسبوع واحد، حيث تبين بعد التحري وجود قيود أمنية عليهم.

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ونشرت الجمارك، في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الأحد، صورًا تبين عملية ضبط المتسللين عبر منفذي البطحاء والخفجي، حيث أظهرت أنهم حاولوا التخفي داخل مركبات وشاحنات بشكل مخالف.

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